Manca poco alla prima storica finale in gara secca di Copa Libertadores. Una tra River Plate e Flamengo solleverà la coppa più ambita del Sud America. I tifosi dei Millionarios sognano un clamoroso bis dopo l’epico trionfo dell’anno scorso contro il Boca Juniors e non hanno badato a spese. Il viaggio sarà di 100 ore in totale tra andata e ritorno, con 5.000 chilometri da percorrere. I prezzi del biglietto della trasferta si aggirano sulle 200 sterline.