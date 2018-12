Non è mai stata una partita come le altre, ma questa volta il derby più caldo del mondo è qualcosa di più: questa volta è leggenda, anche se si gioca in Spagna.Per la prima volta infattisi affrontano nella. La gara di andata a La Bombonera (match inizialmente previsto per sabato 9 alle 21, rinviato per i forti temporali), confronto numero 247 della storia tra le due squadre, si è concluso con un pirotecnico 2-2, con le reti di Abila, Benedetto e la doppietta di Pratto. La gara di ritorno, in cui sarà decretato il vincitore, è in programma- 248 sono le partite ufficiali già disputate tra Boca e River: il parziale dei precedenti premia il Boca Juniors, vittorioso 87 volte a fronte degli 81 successi del River. Quello di domenica 11 novembre alla Bombonera è stato invece il pareggio numero 79, mentre quella di stasera è invece la sfida numero 26 tra le due squadre in Copa Libertadores, la seconda in finale: anche in Coppa, Boca sempre avanti con 10 vittorie contro le 7 del River, più 8 pareggi. Sei i titoli (su 10 finali giocate) per il Boca, che vincendo potrebbe raggiungere a quota sette l’Indipendente al primo posto della classifica e tornerebbe a festeggiare un titolo che manca dal 2007, mentre il River è fermo a quota tre successi su cinque finali giocate, con ultimo successo datato 2015. Ci sarà Marcelo, tecnico del River, alla grande chance della sua carriera dopo l'esperienza al Nacional di Montevideo, così come Guillermo, allenatore del Boca.Nonostante il 2-2 della Bombonera, Boca e River partono ancora alla pari: contrariamente a ciò che il regolamento prevede fino alle semifinali, in finale di Libertadores non valgono i gol segnati in trasferta; se anche il match di ritorno dovesse finire in parità, si procederà a giocare i tempi supplementari e, se la situazione non dovesse cambiare, si andrà inevitabilmente ai calci di rigore.h 20.30, River Plate-Boca Juniors 0-144' Benedetto (B): Armani; Montiel, Pinola, Maidana, Casco; Enzo Pérez, Ponzio, Palacios, Fernández; Pity, PrattoAndrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Barrios, Pablo Pérez, Villa; Pavón, Benedetto47′ Fine primo tempo: squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1 per il Boca:contropiede degli Xeneizes e palla filtrante per Benedetto che evita due difensori e, a tu per tu con Armani, non sbaglia. Boca in vantaggio! Esultanza con linguaccia per il Pipa.29' - Occasionissima Boca: sugli sviluppi della punizione battuta male da Benedetto, la barriera devia verso Pablo Perez. Il suo destro, deviato, esce di pochissimo alla destra di Armani.27' - Ammonito Ponzio del River Plate per un fallo al limite dell’area.20' - Fernandez va al tiro dopo un corner: la palla finisce alta, nessun pericolo per la porta del Boca difesa da Andrada11' - Occasione Boca: sugli sviluppi del corner Perez riesce a liberare il tiro da posizione ravvicinata. Armani riesce a parare in due tempi.10' - Brivido per il River: da un cross dalla sinistra di Sebastian Villa la difesa devia in angolo. La palla sorvola di poco la traversa7′ - Le due squadre si studiano senza ancora rendersi pericolose1' - Lo stadio Bernabeu è colmo di tifosi: l’atmosfera è molto caldaNella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.