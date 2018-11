Ilnon è mai stato una partita come le altre, ma questa volta il derby più caldo del mondo è qualcosa di più: questa volta è leggenda. Per la prima volta infattisi affrontano nella. La gara di andata a La Bombonera (match inizialmente previsto per sabato 9 alle 21, rinviato per i forti temporali), confronto numero 247 della storia tra le due squadre, si è concluso con un pirotecnico 2-2, con le reti di Abila, Benedetto e la doppietta di Pratto. La gara di ritorno, in cui sarà decretato il vincitore, è in programma- Come accaduto per la partita di andata, anche al Monumental non ci saranno i tifosi ospiti. L'assenza dei tifosi ospiti sugli spalti non è una novità per il Superclásico: è successo in ogni incrocio giocato dal 5 maggio 2013 ad oggi, ultimo giorno in cui ci furono i sostenitori di entrambe le squadre nello stesso stadio. 248 sono le partite ufficiali già disputate tra Boca e River: il parziale dei precedenti premia il Boca Juniors, vittorioso 87 volte a fronte degli 81 successi del River. Quello di domenica 11 novembre alla Bombonera è stato invece il pareggio numero 79, mentre quella di stasera è invece la sfida numero 26 tra le due squadre in Copa Libertadores, la seconda in finale: anche in Coppa, Boca sempre avanti con 10 vittorie contro le 7 del River, più 8 pareggi. Sei i titoli (su 10 finali giocate) per il Boca, che vincendo potrebbe raggiungere a quota sette l’Indipendente al primo posto della classifica e tornerebbe a festeggiare un titolo che manca dal 2007, mentre il River è fermo a quota tre successi su cinque finali giocate, con ultimo successo datato 2015. Non ci sarà Marcelo, tecnico del River, alla grande chance della sua carriera dopo l'esperienza al Nacional di Montevide, squalificato per quattro turni, mentre sarà presente Guillermo, allenatore del Boca. Nonostante il 2-2 della Bombonera, Boca e River partono ancora alla pari: contrariamente a ciò che il regolamento prevede fino alle semifinali, in finale di Libertadores non valgono i gol segnati in trasferta; se anche il match di ritorno dovesse finire in parità, si procederà a giocare i tempi supplementari e, se la situazione non dovesse cambiare, si andrà inevitabilmente ai calci di rigore.Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; E. Perez, Ponzio, Palacios; Quintero, Martinez; Pratto. All.: Gallardo.Andrada; Jara, Goltz, Magallan, Olaza; Nandez, Barrios, P. Perez; Villa, Benedetto, Pavon. All.: Schelotto.Nella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.