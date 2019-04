Uno stadio unico per River Plate e Boca Juniors. La notizia arriva dall'Argentina via Marca; oltreoceano hanno infatti accarezzato l'idea di costruire un impianto unico per le due squadre più importanti di Buenos Aires. Il timore però è che le "carezze" possano limitarsi a questo.



RIVALITA' - Xeneizes e Millonarios infatti hanno dovuto geograficamente spostare a Madrid l'ultima finale di Copa Libertadores proprio per gli scontri fuori dallo stadio che hanno portato al divieto di giocare al Monumental. Il calcio in Sudamerica è viscerale, genera trasporto ed emozioni imparagonabili che ruotano attorno al gioco più bello del mondo, ma se in questo girotondo cominciano a volare sassi (nella migliore delle ipotesi) allora è giusto chiedersi se questi due schieramenti al fronte (perché a volte la situazione in Argentina assume i connotati di una guerra) siano pronti a condividere uno stadio.



APPROVAZIONI - Rodolfo D'Onofrio, dirigente sportivo del River ha rivelato un discorso con il presidente argentino Macrì circa la possibilità di costruire uno stadio per entrambi: "Gli ho chiesto cosa ne pensasse e non mi ha detto no. Non so se i dirigenti del Boca però lo accetterebbero, lasciare la Boca (il quartiere della Bombonera) potrebbe intaccare il loro senso di appartenenza". La decisione finale però spetta ai soci del club argentino: "Presenteremo due proposte: restaurare il Monumental o costruire uno nuovo e a quel punto gli affiliati decideranno".