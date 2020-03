Enzo Francescoli, direttore sportivo del River Plate, ha risposto ai microfoni de La Nacion sulle possibilità di vedere un giorno German El Mono Burgos, attuale vice di Simeone all’Atletico, sulla panchina dei Millonarios: “Non so da dove arrivino queste voci, ma lo capisco. Sono andato in Spagna e abbiamo pranzato insieme, tutto qui. Forse le voci sono dovute al fatto che secondo molti si separerà dal Cholo. Abbiamo contatti, parliamo tanto con German e lo apprezziamo come persona e come allenatore. Se un giorno dovesse venire qui mi farebbe molto piacere, ma non sappiamo se e quando accadrà”.