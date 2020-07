Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il difensore classe '96 del River Plate Lucas Martinez Quarta ha commentato i rumors che lo vogliono nel mirino dell'Inter: "Le parole di elogio di Javier Zanetti nei miei confronti sono state un orgoglio per me, non mi monto la testa ma mi fanno capire che sono sulla strada giusta, che sto lavorando nel modo migliore. L'Europa? Un sogno e un obiettivo. Tra i traguardi che vogliono raggiungere nella mia carriera c’è quello di vincere al River, di giocare un Mondiale con la mia nazionale, ma anche di giocare in Europa".