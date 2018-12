Intervistato da Tyc Sports dopo la finale di Copa Libertadores, l'attaccante classe '93 del River Plate Gonzalo 'Pity' Martinez ha parlato così del suo futuro: "Giocherò con questa squadra il Mondiale per club, poi a gennaio me ne andrò. E' stata una decisione difficile, con questa squadra ho vissuto momenti fantastici e sono felice di aver regalato questa gioia ai tifosi". Poi la conferma sul suo prossimo approdo, Atlanta United in MLS: "E' la formazione che ha creduto maggiormente in me e andrò a giocare in un campionato in forte crescita".