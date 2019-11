Exequiel Palacios è pronto a lasciare il River Plate per trasferirsi al Bayer Leverkusen. Il club tedesco pagherà i 15 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto del centrocampista argentino classe 1998, seguito in passato anche da Real Madrid e Inter.







La conferma è arrivata in conferenza stampa dall'allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo: "Potevano aspettare un po', mancano ancora tre partite e ora devo trovare un sostituto perché ha già la testa altrove".