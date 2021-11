L'attaccante del River Plate Julian Alvarez, fresco vincitore del campionato argentino, è ormai finito sul taccuino di tutti i top club europei. Oltre al ben noto interesse tra le altre di Inter, Milan e Real Madrid entrano in scena anche le ricche proprietà inglesi pronte a sbaragliare la concorrenza, in particolare i club di Manchester: i media d'oltremanica riportano l'interesse di City e United per l'astro nascente del calcio argentino.