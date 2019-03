Una brutta tegola per il River Plate campione del Sudamerica in carica il grave infortunio al ginocchio sinistro subito dal trequartista colombiano Juan Fernando Quintero. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e il lungo stop che lo attende impone ai Millonarios di trovare per la prossima estate un sostituto: secondo TNT Sport, tra i candidati c'è anche il fantasista classe '88 della Roma Javier Pastore, sotto contratto fino a giugno 2023.