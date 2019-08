Sette punti in tre partite, il River Plate ha iniziato la Superliga argentina schiacciando sull'acceleratore. Devastante il 6-1 col quale nella notte ha vinto in casa del Racing. Il River era andato sotto per un gol di Augusto Solari, ma al 45' aveva già chiuso i giochi: tre gol in tre minuti tra il 35' e il 38', doppietta di Rafael Borre e rete di Matias Suarez. Nella ripresa è arrivato il poker di Ignacio Fernandez su rigore, poi Diego De La Cruz e Ignacio Scocco.