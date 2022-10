Marcelo Gallardo e il River Plate, una storia d'amore lunga 8 anni e destinata a chiudersi a dicembre, alla scadenza naturale del contratto. L'allenatore argentino ha annunciato in conferenza stampa il suo prossimo addio al club del quale è stato calciatore anche per 151 partite totali: "Tutto ha una fine e credo che sia il momento giusto per chiudere un ciclo. Ho comunicato al club che non proseguirò ed è stata una delle decisioni più difficili della mia vita".