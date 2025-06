River Plate-Urawa Red Diamonds: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Le due squadre sono inserite nel gruppo E, quello dell'Inter di Cristian Chivu e del Monterrey che si affrontano poche ore più tardi.I Millonarios si sono qualificati grazie al primo posto nel ranking tra le squadre sudamericane eleggibili, mentre i giapponesi hanno conquistato il pass grazie alla vittoria della Champions League asiatica nel 2022.Tutte le informazioni su River Plate-Urawa Red Diamonds:Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

: River Plate-Urawa Red Diamonds: martedì 17 giugno 2025: 21.00 italiane: DAZN: DAZN: Armani; Bustos, Martinez Quarta, Pezzella, Acuña; Fernández, Pérez, Castaño; Mastantuono, Driussi, Colidio.. Gallardo.: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Ogiwara; Yasui, Gustafson; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo.. Skorza.DOVE VEDERE RIVER PLATE-URAWA RED DIAMONDS IN TV - La sfida tra River Plate e Urawa Red Diamonds si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

- River Plate-Urawa Red Diamonds sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata ad Alberto Santi.