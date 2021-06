Rafa Santos Borré è pronto a lasciare il River Plate in scadenza di contratto. Per sostituirlo, i Millonarios stanno pensando a Miguel Borja, attaccante di proprietà del Palmeiras, in prestito al Club Junior nell'ultima stagione, visto, poco, in Italia con la maglia del Livorno nella stagione 2013/14, 8 presenze e 0 gol.