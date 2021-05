Sembra una storia di un calcio d'altri tempi e invece è ciò che è successo in Argentina quando nel corso della notte italiana il, la Champions del Sud America, battendoI contagi Covid sono infatti esplosi all'interno della rosa deicheAd inizio anno la Conmebol, la federcalcio sudamericana, aveva concesso ai club die di questi ben 21 erano indisponibili per la partita di questa notte.C'è però di più,e la Conmebol non ha concesso la deroga per schierare il 21 enne Alan Diaz che aveva esordita domenica contro il Boca Juniors in campionato. E alloraper la porta e la scelta è ricaduta su, una storia mai vista nel calcio moderno e che invece si è trasformata in una narrativa da epica del calcio perché il River Plate ci ha creduto davvero, è andato avanti 2-0 nei primi 10 minuti con i gol di Angileri e Alvarez e ha resistito strenuamente agli assalti del Santa Fe con i colombiani che però oltre al gol di Osorio nella ripresa,Con questi tre punti i Millonarios sono ora primi nel proprio girone davanti al Fluminense, ma l'impresa rimarrà sicuramente nella storia del calcio argentino.