Lunedì si assegna il Pallone d'Oro, con Lionel Messi favorito numero 1, scrivono in Spagna, inseguito da Virgil van Diijk, campione d'Europa con il Liverpool. L'ultimo italiano a vincerlo fu Fabio Cannavaro, post Mondiale 2006, il primo Gianni Rivera. E oggi l'ex fuoriclasse del Milan parla di quel premio a SportWeek: "50 anni fa, cosa ricordo? Che è un premio che andrebbe diviso in quote fra tutti i tuoi compagni. Puoi vincerlo solo se giochi in una grande squadra, come accadde a me nell'anno in cui con il Milan vincemmo praticamente tutto. Nonostante questo, però... l'unico italiano in giuria non mi votò. Meglio: gli altri lo convinsero, gli dissero 'tanto Rivera vince, che figura ci fai da italiano a non dargli neanche una preferenza?'".



SUL PODIO - Dietro di lui Riva e Muller: "Io però avrei potuto vincere prima. Nel '63 arrivai secondo. Ero un ragazzino, bisognava dare un premio alla carriera a Yashin. Nel '69 io in cima al mondo? No, in cima al mondo c'era Pelè, ma lui al Santos non avrebbe potuto vincerlo perché allora si premiavano solo gli europei. Però è stato il più forte, il più grande di tutti. Aveva sensibilità e forza in tutti e due i piedi, possedeva un grande colpo di testa, che volete di più. Maradona dietro a Pelè".



ALLENATORE - Fresco di patentino da allenatore, Gianni Rivera dice la sua sul modulo di riferimento: "Diceva Rocco: Cudicini in porta e tutti gli altri fuori. Io sono per le evoluzioni del vecchio sistema: cinque difensori, fra questi al centro uno più di spinta l'altro più marcatore, due mezzali, due ali e un centravanti".



IL PALLONE D'ORO AGLI ITALIANI - "Chi non lo ha vinto e avrebbe dovuto? Baresi e Paolo Maldini, sicuramente. Anche Facchetti è arrivato vicino, come Riva. Pure Mazzola. O portieri come Albertosi e Zoff. Recentemente non mi sembra che siano emersi giocatori da Pallone d'Oro. Però il problema è anche un altro: per vincerlo devi vincere la Champions. E le squadre italiane da quant'è che non lo fanno?".



SUL MILAN - "Difficile esprimere un giudizio quando non sai come funziona la società. La squadra poi non è male, ci sono dei giocatori importante, con la Juve la sconfitta è arrivata solo per un regalo. Però bisogna capire che succede bene con la proprietà".



SU MESSI RONALDO - "Io ero più come Messi".