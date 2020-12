Gianni Rivera, leggenda del Milan e del calcio italiano, parla a Tiki-Taka, dicendo la sua sul duello Milan-Inter: "Qual è la più forte tra Inter e Milan? La squadra che sta davanti. Bisogna guardare anche della classifica e se il Milan è primo ci sarà una ragione. Per adesso sono i rossoneri, poi vedremo cosa succederà ma speriamo rimanga in testa. Il mio cuore è rimasto rossonero. I colori che ho vissuto nella mia vita da calciatore sono il rosso e il nero".



SU GOMEZ - "Non si è capito ben cosa sia successo tra Gomez e Gasperini, ma la società ha deciso di stare dalla parte dell’allenatore se cederà il centrocampista. Magari un giorno sapremo come sono andate davvero le cose. Sarebbe meglio che sia Gomez che Gasperini dicessero la verità".