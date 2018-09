Con il gol meraviglioso segnato domenica sera al Ferraris, Fabio Quagliarella ha raggiunto un altro traguardo alla sua collezione personale di trofei. La rete al Napoli è stata la 128° in carriera, e ha issato l'attaccante della Sampdoria sino alla 42° posizione nella classifica marcatori 'all time' in Serie A. Una piazza occupata insieme ad un certo Gianni Rivera: "Ho visto, ma siamo entrambi talmente lontani dalle posizioni di vertice che non vale quasi la pena considerarci" si schernisce a Il Secolo XIX il Golden Boy del calcio italiano. "In fatto di gol contano solo le posizioni di testa, ai primi posti di questa classifica c'è gente che ha segnato il doppio di noi". Certo, va detto che il Pallone d'Oro 1969 tutte quelle reti le ha segnate da centrocampista, e non da attaccante. Ma Rivera lo ha mai fatto un gol di tacco alla Quagliarella? "Non mi viene in mente quindi presumo di no. Diciamo che mi piaceva fare gol più facili: Se tiri di piatto è più sicuro centrare la porta, le giocate difficili hanno meno probabilità di riuscire. Complimenti comunque a Quagliarella: davvero un gol magnifico. Fare i confronti tra i giocatori è sempre difficile" spiega ancora Rivera. "Ognuno di noi ha o ha avuto caratteristiche sue, quagliarella poi è attaccante, io giocavo più indietro".



L'ex giocatore del Milan e della Nazionale ha poi risposto ad alcune domande sull'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo e sull'istrionico presidente della Samp Ferrero: "Non conosco abbastanza bene il tecnico per potermi esprimere, di sicuro sta facendo bene da qualche anno, quindi la sua mano si sente. Ferrero? Come dite voi è vulcanico. Diciamo che ha scelto di ritagliarsi nel calcio un ruolo da caratteristica e lo fa con un'indubbia carica. Nel calcio di oggi le figure sono molto diverse dal mio calcio - conclude Rivera - e uno come lui ci sta".