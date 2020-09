Un corso d'acqua che scorre, scivolando a mare, e bagnando differenti territori lungo il suo corso.rende onore al proprio cognome, in una sorta di "nomen omen" adattato al mondo del calcio.e, ieri in rete alla prima giornata a Marassi nel 4-1 patito dai suoi contro il Genoa,, ha infatti giocatodel Vecchio Continente, ad eccezione della Bundesliga,con la maglia dei pitagorici.. Solamente nella Liga spagnola, dove ha vestito la maglia dell'Osasuna per una stagione, è rimasto a secco: uScoperto giovanissimo dai preziosi talent scout dell'ASSE, viene lanciato appena maggiorenne in prima squadra, prima di passare aledattirando su di sé l'attenzione dei maggiori club europei: è l'ambiziosoad aggiudicarselo, ma nei Magpies, complice anche qualche infortunio di troppo, l'"enfant prodige" non riesce a confermarsi, finendo prima in prestito a Pamplona e ripiegano sul ritorno al Metz, in patria.- La sua carriera sembra potersi interrompere e finire nel dimenticatoio a soli 29 anni, maTanti i dubbi sulla possibile resa dell'ex stellina francese in un contesto difficile come quello della società calabrese,e: invece Riviere si rivela, totalizzando 31 presenze in campionato e segnando la bellezza di 13 gol, decisivi per la permanenza nella categoria cadetta.- Il resto è storia recente dopo essere rimasto svincolato, ssocietà "amica" proprio del suo ex club nonostante la vicinanza e neopromossa in Serie A, con il quale firma un contratto di 2 anni. L'obiettivo ora è conquistare una difficile salvezza nella massima serie, impresa non facile, ma nulla è impossibile per un fiume in piena..@AleDigio89