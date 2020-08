Un nuovo taglio in casa Barcellona: attraverso un comunicato ufficiale, i blaugrana hanno annunciato l'addio di Eric Abidal, che ha raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto che univa le parti. "Il club - si legge nella nota - ringrazia pubblicamente Eric Abidal per la professionalità, la dedizione e il tratto positivo che ha sempre mostrato verso la famiglia blaugrana e gli augura fortuna per il suo futuro".



MESSI SORRIDE - ​Saluta, dunque, un altro 'nemico' di Leo Messi. In tanti ricorderanno la diatriba tra l'ormai ex ds e la Pulce: a febbraio Abidal accusò i giocatori di scarso impegno sotto la gestione Valverde. Un'accusa non digerita da Messi, che rispose per le rime tramite i social: "Onestamente non mi piace fare queste cose, ma credo che tutti debbano essere responsabili delle proprie azioni e prendersi carico delle proprie decisioni. Noi giocatori capiamo cosa succede in campo e siamo anche i primi a riconoscere quando non stiamo bene. Anche i responsabili dell’area della gestione sportiva devono assumersi le proprie responsabilità e soprattutto assumersi la responsabilità delle decisioni che prendono. Infine, penso che quando parlano di giocatori dovrebbero fare nomi perché altrimenti veniamo coinvolti tutti e alimentiamo dicerie che non sono vere".