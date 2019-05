Elliott prepara la rivoluzione Milan: dopo gli addii al ds Leonardo e al tecnico Gattuso, in procinto di essere ufficializzati, la società statunitense di gestione degli investimenti si accinge a preparare la nuova stagione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non arriverà l'attuale ds del Lille Luis Campos, né come interno né come consulente esterno. Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, mentre è ancora incerto il futuro di Paolo Maldini: la bandiera rossonera sta valutando il proprio destino e potrebbe anche accettare di rimanere.



ORA IL NUOVO DS - Niente Campos dunque e volontà di tenere Paolo Maldini in società: in ottica direttore sportivo le riflessioni sono in corso, ma la scelta sarà rapida. Elliott si propone la condivisione di un progetto a lungo termine, nonostante il fardello Uefa sia preponderante in merito alle possibili sanzioni: non c'è la volontà di speculare sul Milan e di guadagnare dall'investimento, ma ci si propone di raggiungere importanti risultati sportivi. I tifosi del Milan sono impazienti di vedere l'evoluzione del progetto, dopo l'ennesima rivoluzione in atto.