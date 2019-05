Il giorno degli addii, il giorno della rivoluzione. Si è chiusa una ventiquattrore caldissima a Casa Milan, dove si sono formalizzate due separazioni nel giro di poche ore. La società milanese ha salutato due figure chiave del proprio organigramma: prima la formalizzazione delle dimissioni di Leonardo accettate dalla società (senza che il brasiliano si recasse fisicamente in sede), poi l'ufficialità dell'addio di Gennaro Gattuso, perché non si riconosceva nel progetto e ferito da troppe situazioni; risoluzione consensuale, Rino ha rinunciato a quasi 11 milioni di euro lordi chiedendo a Gazidis, nel lungo incontro a Casa Milan, solo il pagamento dei due anni di stipendio dovuti ai suoi collaboratori. Leonardo e Gattuso via: e Paolo Maldini? Il futuro è ancora da scrivere: l'ex capitano rossonero è di fronte a un bivio.



MALDINI AL BIVIO - Una giornata di confronto anche per Maldini, a margine dell'incontro relativo al destino di Gattuso, il Direttore Sviluppo Strategico Area Sport ha avuto un vertice con il CEO Ivan Gazidis per discutere la sua posizione. Dopo aver perso Leonardo e Gattuso, Elliott non intende privarsi di un altro uomo simbolo: per questo Gazidis ha messo sul piatto un nuovo ruolo, più importante e legato a lungo termine al progetto di rilancio del Milan, si ipotizza anche la possibilità che Maldini vada a prendere proprio il ruolo di responsabile dell'area sportiva lasciato da Leonardo. Un'offerta considerevole e da valutare attentamente, Paolo (che ha lasciato la sede del Diavolo intorno alle 19.30) si è preso un po' di tempo per riflettere: da una parte la possibilità di lasciare il Milan come Gattuso e Leonardo, dall'altra l'opportunità di restare con un ruolo operativo e di maggior rilevanza rispetto alla carica attualmente ricoperta. Sono ore di valutazioni, Maldini è al bivio. @Albri_Fede90