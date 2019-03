Il Real Madrid guarda in Italia. Come scrive Marca, nel mirino delle Merengues, che in estate saranno protagonisti di una grande rivoluzione, ci sono tanti giocatori della Serie A. Per la difesa, i preferiti sono Milan Skriniar dell'Inter e Kalidou Koulibaly del Napoli.



TUTTI I NOMI - A centrocampo, invece, nella lista della spesa ci sono Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, Miralem Pjanic della Juventus e Nicolò Zaniolo della Roma. E per l'attacco? Mauro Icardi, con l'ex capitano nerazzurro però che parte, nelle preferenze, alle spalle di Kane e Mbappé. Rivoluzione Real, con un pizzico di Serie A.