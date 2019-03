Florentino Perez vuole rivoluzionare il Real Madrid. Via Bale, Marcelo e Isco, dentro facce nuove, nuovi galacticos per aprire un altro, ennesimo, ciclo vincente. Come scrive la Repubblica, sono pronti a restare Kroos, Modric e Sergio Ramos, i senatori intorno ai quali costruire il nuovo Real Madrid. E le stelle da raggiungere, quali sono?



Neymar è il sogno di Florentino Perez. Ora al Paris Saint-Germain, non ha mai chiuso a un passaggio alle Merengues, con quel suo passato, vincente, al Barcellona che rende tutto ancor più affascinante. Il piano B è Eden Hazard, voglioso di lasciare il Chelsea e riunirsi a Courtois a Madrid. E in panchina attenzione a José Mourinho, libero e mai così "romantico" del passato.