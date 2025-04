Rivoluzione Sampdoria per fermare la crisi, Evani per allontanare la quota retrocessione

Getty Images

Ancora un cambio tecnico per la, squadra senza vittorie da due mesi esatti. Toccherà ad Alberico, il quarto allenatore di una stagione finora disastrosa, evitare la clamorosa retrocessione in Serie C dei blucerchiati. Un’opzione però da non sottovalutare per i bookmaker: si gioca infatti a 2,25 la retrocessione della Samp, quota ancora in discesa rispetto al 2,75 di sette giorni fa. Al pari della formazione genovese in lavagna anche Mantova e Cittadella, mentre oltre allo spacciato Cosenza, dato in Serie C a 1,05, rischiano anche Salernitana, Reggiana e Brescia, tutte offerte a 1,85.

In ottica promozione invece, lo Spezia recupera tre punti al Pisa e punta al salto in Serie A, fissato a 2, stesso obiettivo del Palermo capace di regolare con una clamorosa cinquina il Sassuolo capolista: il ritorno in massima serie dei rosanero dopo otto anni vale 4,50 volte la posta.