Largo ai giovani in Serie A, ora il anche il nuovo governo interviene con una modifica alla Legge Melandri destinata a favorire le società che daranno più spazio ai giovani prodotti dei propri vivai. La norma, inserita danella legge di bilancio in approvazione in Parlamento, prevede infatti che i. Tale fetta di torta viene ricavata dimezzando quella destinata al numero dei tifosi, che scende così dal 20 al 10% (il 6% per presenze allo stadio, il 4% per audience). I ricavi da diritti tv vengono quindi ridistribuiti con questo criterio: 50% in parti uguali; 30% in base a risultati sportivi (15% relativo a ultimo campionato, 10% ultimo quinquennio, 5% risultati storici); 10% spettatori e audience; 10% numero giovani prodotti da vivaio schierati".Un cammino virtuoso per dare più spazio ai giovani, ma al momento e secondo i criteri previsti dalla norma sarebbero solo 7 le società ad avere diritto a questo bonus: ilcon Nicolò('97), ilcon Fabio('97), lacon Federico('97) e Riccardo('99), ilcon Patrick('98) e Gianluigi('99), lacon Luca('99), ilcon Claud('98) e ilcon Simone('97). Se la scriminante per la ridistribuzione dei premi sarà il numero di minuti giocati, ad oggi a spartirsi la fetta maggiore di questi 120 milioni sarebbero il Milan, il Cagliari e la Fiorentina, che negli ultimi anni hanno dato ampio spazio a Donnarumma, Cutrone, Barella e Chiesa. Italia, è ora di far giocare i giovani: ora anche il governo è pronto a premiare i virtuosi.