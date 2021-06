Dopo l'elezione di Alfredo Trentalange come successore di Marcello Nicchi alla presidenza dell'AIA,, che negli ultimi tempi si è occupata dei rapporti istituzionali con i vari club soprattutto in tema di Var. Con la scelta di Trentalange, che sarà ufficializzata a stretto giro di posta, l'ex direttore di gara fiorentino- Una decisione arrivataSecondo quanto ricostruisce La Gazzetta dello Sport,- anche per favorire un'uscita più soft di Rizzoli -. A quel punto, il nuovo capo degli arbitri ha compreso la necessità di dare una sterzata puntando su un uomo nuovo e che fosse la rappresentazione del nuovo corso, facendo cadere la scelta proprio su Rocchi.- In attesa che l'ex arbitro accetti il mandato e venga ufficialmente presentato,, il cui nome era stato anche tenuto in considerazione per il post-Rizzoli, ma che alla fine è stato scartato in quanto il suo addio a fine mandato era arrivato in un clima non idilliaco con alcuni degli arbitri più rappresentativi dell'epoca e perché la sua designazione non avrebbe certamente rappresentato il tanto sospirato taglio col passato.