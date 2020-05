Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, rivivendo la sua carriera a Sky Sport, parla delle proteste dei giocatori: "​“Ce ne sono stati di molti difficili, e non farà un nome. Chi amavo, quando protestava, era Gattuso, uno vero, reale, è convinto, non ha secondi fini, è qualcosa in cui crede. Ed è apprezzabile, uno ha un punto di vista e uno l’altro. Le proteste genuine sono molto più accettate. Tante volte vedi delle squadre che protestano per mettere pressione all’arbitro, e queste dobbiamo combatterle”.