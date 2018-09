Ospite della Domenica Sportiva di ieri sera anche il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, che ha ripercorso alcune delle situazioni più controverse di questo inizio di campionato. Tra queste, l'espulsione dell'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti dopo il gol-partita di Brozovic contro la Sampdoria: "Indubbiamente non sempre si legge la situazione nel migliore dei modi, bisogna capire cosa è successo, ma di per sé per un esultanza non c’è l’espulsione, bisogna vedere come è stata vissuta la partita, è stato un po’ severo l’arbitro".



Per la cronaca, il tecnico nerazzurro è stato già sanzionato nel corso di questa stagione, con diffida e ammenda di 10.000 euro, per alcune espressioni irriguardose rivolte all'arbitro della partita col Sassuolo, e il rischio dunque è di incorrere in una squalifica per l'episodio di "Marassi".