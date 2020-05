Nicola, designatore arbitrale, parla a Sky Sport, toccando diversi argomenti, anche quello dell'episodio di Inter-Juve e l'audio mancante. Si parte, però, dal Var: “. Ora ci sono 4 persone, ora ci saranno 3 persone con tutte le distanze necessarie, mascherine, guanti, plexiglass. Si riprenderà col Var nel rispetto della normativa”.“Gli arbitri hanno fatto un minimo di break, staccando un pochettino, una settimana circa. Hanno iniziato a lavorare individualmente a casa o nel giardino, aspettiamo per iniziare nuovamente con gli allenamenti di gruppo. Non c’è ancora una normativa, quindi si continuerà, per ora, ad allenarsi individualmente”.“Maggior confusione a inizio stagione? Il cambio regolamentare ha influito, a inizio stagione gli errori sono stati diversi, c’era bisogno di capire come interpretare le nuove regole e metabolizzarle, non solo capirle. Due silente check in più a partita sono tantissime, il cambio di regolamento ha messo in difficoltà anche i giocatori, che sono stati più fallosi. Il Var sta intervenendo molto di più. Le correzioni sono state di più, una ogni 2,7 partite”.- “La registrazione mancante di cui parla Pecoraro? E’ giusto chiarire, non facciamo confusione., non dagli arbitri ma da un provider della Lega, che mette queste clip a disposizione dell’Aia se vuole utilizzarle per fare didattica. Solo quelle 5/6 a partita vanno online, che noi possiamo scaricare per fare della didattica.. Quelle che sono arrivate a Pecoraro?. Le uniche a disposizione erano quelle da rigore, da rosso, da protocollo ecco. Un’ammonizione, per quanto sia la seconda, non è una questione da protocollo. La registrazione, che noi comunque abbiamo richiesta alla Ifab, non è mai stata fatta, quindi”.“Anche questo lo spieghiamo, è giusto farlo. Nelle situazioni dubbie, e ci sono, come quelle sul rosso o sul giallo, il var dice “fermo non ricominciare”. Nel momento in cui lo dice, è chiaro che poi prima di ricominciare si dice “ok, silente ceck controllato, puoi riprendere”. Ci sta che "non è rosso" voglia dire che è giallo. Comunque, tornando a quell'episodio, non è stata presa la decisione corretta, come è stato dimostrato dalle scelte di designazione successiva”.