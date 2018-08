Joaquin Caparros, ds del Siviglia, ha commentato alla trasmissione El Transitor il passaggio di N'Zonzi alla Roma.



Hai negoziato direttamente con Monchi per Nzonzi?

"Sì, abbiamo parlato, non solamente io ma anche altre persone. Tutti sapevano che lui volesse andare via, è stata una buona cessione. Tutte le parti sono contente. Da parte del giocatore, della Roma logicamente e anche noi"

Nzonzi è un buon giocatore, campione del mondo, però avete sempre detto che avreste accettato solo la clausola o nulla. Quindi l'avete ceduto per non avere un problema nella vostra squadra e avete quindi abbassato il prezzo?

"Sì, è vero, perché vogliamo anche che il gruppo sia concentrato, lo spogliatoio unito, che l'allenatore non abbia problemi all'interno del gruppo che possa portare distrazione. Fondamentale è che il giocatore sia contento di stare nella squadra, che senta la maglietta, i tifosi e il tifo che c'è a Siviglia. Tutto questo ha fatto sì che alla fine siamo tutti contenti così".