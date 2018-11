La Roma lancia Patrik Schick. Il ceco vuole segnare contro l’Udinese per mettere in difficoltà Di Francesco, che adesso si fida di lui. “Mi sento molto bene, è un buon periodo. Non credo che nella mia testa si sia acceso un interruttore, è solo merito dell’allenamento e mi sento meglio dello scorso anno” ha dichiarato a SN Tv l’ex Samp.

Il dualismo con Dzeko gli ha tolto spazio, ma per Patrik giocare con lui è positivo: “Posso imparare tanto da Edin – ha spiegato il ceco -. Ognuno di noi vuole giocare, quindi una certa rivalità c’è perché gioca solo un attaccante. Siamo molto amici però perché parla la mia lingua”.