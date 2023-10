Emil Roback non si trova più. L'attaccante in prestito dal Milan al Norrkoping ha fatto perdere le sue tracce da due settimane e la sua società non ha idea di dove sia. A lanciare la preoccupazione è il ds Tony Martinsson, come riporta Norrköping Tidningar:



“Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Ho provato a parlargli molte volte, ma è difficile da raggiungere. Voglio che venga qui, così da trovare trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni".