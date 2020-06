Mark-Jan Fledderus, allenatore del Groningen, dice la sua sul ritorno all'attività, dopo un anno dal ritiro, di Arjen Robben, che ha deciso di ritornare alle origini, vestendo la maglia del club che lo aveva lanciato nel grande calcio: "L'anno scorso siamo andati a Monaco per convincerlo a tornare a giocare, ma non ha funzionato. Il mese scorso abbiamo organizzato segretamente un incontro con sua moglie, cosicché potessimo tornare di nuovo all'attacco. Abbiamo ordinato sushi dal suo ristorante preferito e gli abbiamo mostrato una compilation di immagini dal documentario The last dance. Lui sarà il nostro Michael Jordan".