Arjen Robben, esterno offensivo ex Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco, ora al Groningen, parla a Sky Sports UK, commentando la sua possibilità di ritirarsi definitivamente: "Spero solo di poter tornare in campo. Ho avuto molti problemi ma sapevo che sarebbe stato un compito difficile, una sfida. Ad essere sincero, l'energia è scomparsa nelle ultime settimane e ovviamente la mia testa chiede di ritirarsi. Ma c'è qualcosa dentro di me, una vocina che mi impedisce di fermarmi. Avevo chiuso la mia carriera, il 2020 era un bonus. Se tutto funzionasse nel 2021, sarebbe fantastico".