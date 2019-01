Se ne era parlato quest'estate, quando ancora non si sapeva che per Arjen Robben questa sarebbe stata l'ultima stagione al Bayern Monaco, e si pensava potesse essere il sostituto ideale per Felipe Anderson, ceduto al West Ham. Ora che l'esterno olandese figura nella lista degli svincolati di lusso (a giugno sarà quindi possibile prenderlo a parametro zero) l'ipotesi di vedere l'esterno olandese con la maglia biancoceleste rispunta sulle lavagne dei bookmaker. A prenderla in considerazione sono gli analisti Sisal Matchpoint, che la danno a 9 volte la scommessa: quota alta, vero, che tiene in considerazione il fatto che Robben abbia già avuto contatti con Marc van Bommel, suo compagno di squadra al Bayern e al PSV, di cui è ora l'allenatore. L'idea, dunque, è difficile da realizzare, ma non impossibile: più o meno alla stessa quota (vale 10,00), infatti, si gioca la possibilità che Cristiano Ronaldo chiuda la stagione con 37 reti, battendo il record di Higuain. Il talento della Juve, dopo il girone d'andata, è a 14 realizzazioni: dovrebbe semplicemente alzare la sua media realizzativa di 0,5 reti a partita in quello di ritorno. Obiettivo non semplice, ma comunque nell'ambito del possibile.