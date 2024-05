Roberto Baggio a Brescia per il basket, ma in finale ci va Milano

18 minuti fa



Ospiti d'onore alla PalaLeonessa di Brescia. Dove gli ex attaccanti Roberto Baggio e Andrea Caracciolo hanno assistito come spettatori alla partita di basket tra i padroni di casa e l'Olimpia Milano. Che ha vinto 96-86, portando la serie sul 3-0 e qualificandosi per la finale scudetto.

Nell'altra semifinale dei playoff la Virtus Bologna è avanti 2-1 su Venezia, che venerdì sera gioca in casa gara 4.



Il Divin Codino ha chiuso la propria carriera di calciatore nel Brescia, con cui ha giocato per quattro stagioni dal 2000 al 2004. Con la maglia delle Rondinelle, Roby Baggio ha segnato 46 gol in 101 presenze. In precedenza aveva giocato con Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Inter e Bologna. In totale ha segnato 277 reti nelle squadre di club più 27 gol in Nazionale con l'Italia.