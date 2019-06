Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, dopo 25 anni non ha ancora superato il rigore sbagliato nella finale del Mondiale contro il Brasile a USA '94. Queste le sue parole, riportate dall'Ansa, a margine di un evento tenutosi a Belgrado: "Ancora oggi non dormo bene per quell'errore. Purtroppo e' successo e tali situazioni spiacevoli possono servire da lezione".



I SOGNI - "Da bambino avevo sempre sognato di giocare in nazionale una finale mondiale con il Brasile, per vendicare quella persa nel 1970. Ma un conto e' sognare e un conto è la realtà. E io avevo sognato una finale differente"