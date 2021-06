parka a Radio 24: "Superlega? Ho parlato con Ceferin, basta polemiche, spero in accordo nelle prossime settimane"“La settimana scorsa a Oporto, in occasione della finale di Champions, ho parlato col presidente Uefa Ceferin. L’ho trovato tranquillo. Dobbiamo aspettare cosa accadrà nel prossimo mese", parola di Roberto Carlos a Tutti convocati su Radio 24, ex gloria ed oggi ambassador del Real Madrid. "La cosa importante è mettere fine alle polemiche, per poi poter arrivare a un accordo. Io penso che entro un paio di settimane ci sarà una riunione per arrivare a una soluzione, a un accordo". Il brasiliano si sbilancia a Radio 24 anche sulle favorite degli Europei ormai alle porte: "Mi aspetto un torneo di altissimo livello. Ho visto giocare la Spagna, ho visto l’Italia e credo che Roberto Mancini abbia trovato la squadra e il gioco perfetto per provare a vincere. Le favorite? Spagna, Italia e la Francia che ritrova Benzema”.Roberto Carlos prosegue poi così: “Ancelotti era andato via dopo aver vinto la Champions, per lui tornare qui è come tornare a casa, conosce bene il club, conosce bene la squadra. E quando ti chiama il Real non è che stai lì a pensarci, dici sì e poi vieni. E noi siamo qui che lo aspettiamo per aiutarlo a vincere ancora” . Lo ha dichiarato l'ambassador del Real Madrid Roberto Carlos a Radio 24, in Tutti convocati, dove ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo: "CR7 ha fatto tantissimo al Real, ma ora so che sta bene alla Juventus. È un grandissimo, il numero uno al mondo, insieme a Messi, Neymar, Mbappé. Aspettiamo e vediamo. Credo che Cristiano sia arrivato a un momento in cui è lui che deve scegliere cosa fare. So che è contento alla Juventus, ma è lui che deve decidere”. E su Max Allegri che ha sfiorato la panchina Real aggiunge a Radio 24: “Allegri è un grandissimo allenatore, un tecnico moderno. Molto bravo come psicologo, oltre che come allenatore. Secondo me è tra i primi cinque-sei allenatori al mondo”.