L'imprenditore fiorentino Roberto Cavalli ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it dell'attuale situazione della società viola e della proprietà gigliata legata alla famiglia Della Valle: " Non si guadagna da una squadra di calcio, ma questo non lo capiscono. Devi metterci tutto il cuore nella Fiorentina, io non vedo nemmeno interessi nei confronti della Viola. Un tempo per prestazioni simili i tifosi andavano in piazza a protestare. Quindi non criticherei i tifosi perché, secondo me, sono anche troppo buoni con la proprietà. Potessi li manderei via e la comprerei io. Purtroppo però non ne ho le disponibilità. Tempo fa stavo per acquistarla ma mi fermò mio figlio dicendomi che me ne sarei pentito. Ci vorrebbe un arabo innamorato della Fiorentina e dell'arte di Firenze, così da comprarla e metterci passione. Qualche tempo fa parlavo con uno sceicco proprio di questo e lui mi disse che comprarla non porterebbe niente a loro a livello di borsa. Quindi la vedo dura...".