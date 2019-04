La sclerosi laterale amiotrofica ha mietuto un'altra vittima. Venerdì scorso si è spento a 54 anni Roberto Labadini, centrocampista del Chievo negli anni Novanta in Serie C. Oltre a quella clivense, aveva vestito le maglie di Cagliari (club nel quale era cresciuto), Pro Patria, Prato, Chieti e Ospitaletto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la diagnosi di SLA risale ad appena due anni fa: il decorso della malattia è stato velocizzato dalla volontà di Labadini di non sottoporsi alla tracheotomia che gli avrebbe permesso di vivere più a lungo.