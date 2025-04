Roberto Mancini torna alla Sampdoria: cosa è successo dall'ultima partita del 1° giugno 1997

(1-1 contro la Fiorentina, reti di Robbiati e Montella), prima del giro d'onore sotto la Curva Sud e l'abbraccio col popolo del Doria. Che 5 anni prima aveva salutato l'altro gemello del goal Luca Vialli e che(e in parte la rabbia) che il bellissimo sogno che aveva allietato i pomeriggi e le notti di fine Anni Ottanta e dei primi del Novanta era definitivamente sfumato.(lo stesso obiettivo che nelle ultime stagioni, della carriera da uomo di calcio e della vita, avevano scandito l'esistenza di Luca Vialli),Il primo, conclusasi senza gloria (anzi) la parentesi da ct dell'Arabia Saudita, è ancora alla ricerca della sfida giusta per tornare su una panchina di prestigio ed esprimere da lì tutta la sua voglia di riscatto. Roma e Juventus sono state delle belle idee ma niente di più.è invece– già tre allenatori si sono avvicendati, l'ultimo a saltare è stato Semplici –Terzultimo posto in classifica in Serie B, che ad oggi significherebbe retrocessione in C. E' così, che nel momento del bisogno, dell'emergenza totale che ci si affida agli amici. Quelli veri.In attesa dell'ufficialità, tra annunci che definitivi non erano e mezze smentite a via social,un ruolo sulla carta più defilato ma nella sostanza operativo ai massimi livelli.nell'avanzare e caldeggiare le candidature di due compagni di tante battaglie sul campo come Chicco Evani e Attilio Lombardi. Gli uomini chiamati a risollevare la Samp dalle sabbie mobili della bassa classifica.Per festeggiare qualcosa di molto meno glorioso di uno Scudetto, una Coppa Italia o una Coppa delle Coppe, ma di tremenda importanza per la Samp di oggi.Oggi rischia nuovamente lo sprofondo, ma con un vero numero 10 dietro le quinte si può pensare di affrontare il proprio destino con un po' meno paura.