Il richiamo del campo è troppo forte: a 38 anni Robinho sta cercando una nuova squadra per tornare a giocare. Secondo UOL, l’ex Milan ha già parlato con due club: il Portuguesa Santista, squadra affiliata al Santos che gioca nella A-2 del campionato Paulista, e il Brasilense, club di Serie D del Brasileirao.



Il brasiliano spinge per trovare un accordo in un momento difficile della sua vita. Un anno fa è stato condannato a nove anni dalle autorità giudiziarie italiane per una violenza di gruppo che risale al 2013. Nel giugno del 2020 l’ultima volta che Robinho è sceso in campo con l’Istanbul Basaksehir. Nel corso degli ultimi anni l’attaccante ha continuato ad allenarsi e mantenersi in forma in un campo di Guarujá, insieme ad altri calciatori del Santos. E ora parrebbe pronto a una nuova avventura.