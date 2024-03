Robinho condannato a 9 anni per violenza sessuale: sconterà la pena in Brasile

Redazione CM

L'ex attaccante brasiliano di Milan e Real Madrid Robinho potrà scontare in Brasile la condanna di nove anni inflittagli dal tribunale italiano per il reato di violenza sessuale nei confronti di una donna albanese a Milano nel 2013.



Il giocatore era stato condannato nel 2017 e in ultima istanza nel 2022, ma poiché si trovava già in territorio brasiliano e dunque arrestarlo era impossibile, la richiesta è stata quella di rendere possibile una reclusione in patria. Il governo italiano aveva addirittura chiesto l'estradizione di Robinho, ma secondo la Costituzione brasiliana il Paese non estrada i propri cittadini. L'ex giocatore può ancora presentare ricorso all'STJ e alla Corte Suprema Federale (STF).



Oggi, come si legge su GOAL Brasile, è arrivata la decisione della STJ: non è stato giudicato il caso nel suo merito, ma se la decisione del tribunale italiano abbia seguito determinati criteri affinché la pena prevista potesse essere scontata in Brasile. Otto voti a favore dell'arresto dell'ex calciatore in territorio brasiliano contro due voti contrari.