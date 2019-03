Il mondo del calcio, si sa, è spietato, a volte non basta il solo talento, seppur smisurato, per essere i migliori e neanche le ottime premesse e gli apprezzamenti possono essere abbastanza nonostante provengano dal più grande calciatore brasiliano della storia. È questo il caso di Robinho, indicato da Pelé come suo erede tanto da mettersi a piangere per l'emozione la prima volta che lo vide in allenamento. Anche Neymar, asso brasiliano in forza al PSG, ne ha sempre lodato le capacità riconoscendolo come suo unico idolo calcistico. Enormi premesse e un paragone pesante con O' Rei oltre a tanta sfortuna fanno di Robinho uno dei più grandi talenti incompiuti di sempre.



REAL MADRID, MANCHESTER CITY E MILAN - Nonostante una carriera tormentata da continui infortuni e spiacevoli episodi avvenuti fuori dal campo, Robinho può vantare un palmarès di tutto rispetto: due campionati e una coppa del Brasile vinti in patria con il Santos, due campionati e una supercoppa di spagna vinti con il Real Madrid, un campionato e una supercoppa italiana vinti con il Milan, un campionato cinese ottenuto con il Guangzhou Evergrande e un campionato mineiro vinto con l'Atletico Mineiro al suo ritorno in Brasile dopo l'esperienza in Cina. Il fantasista brasiliano ha giocato anche in Inghilterra con la maglia del Manchester City dove però non è mai riuscito ad incidere a causa di un grave infortunio e di un travagliato rapporto prima con il tecnico Hughes e poi con l'attuale ct della Nazionale Roberto Mancini, allora sostituto di Hughes alla guida dei Citizens. LA TURCHIA PER RILANCIARSI - Il 2018 è l'anno del grande ritorno di Robinho in Europa precisamente in Turchia dove, a 34 anni, firma un contratto da giocatore con il Sivasspor. Da gennaio a giugno mette a segno 4 reti in 14 presenze diventando imprescindibile per i biancorossi che chiudono il campionato al settimo posto e decidono di rinnovare il contratto del brasiliano per una ulteriore stagione. La stagione 2018-2019 inizia alla grande con 8 reti in 16 presenze fino a gennaio 2019 al momento del passaggio all'İstanbul Başakşehir, capolista del campionato turco in cui è titolare inamovibile, capocannoniere della squadra con 10 goal all'attivo e ha la possibilità di vincere il suo primo trofeo in terra Turca. Robinho e la nuova vita in Turchia, un' ultima opportunità per poter dimostrare il suo reale valore.