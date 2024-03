Robinho trasferito nel 'carcere dei vip' per 9 anni: cos'è e dove si trova

Arrestato ieri sera dalla polizia federale, Robinho nella notte è stato trasferito nel complesso penitenziario di Tremembé. Come riporta l'Ansa, l'ingresso nel carcere è stato preceduto da un'udienza di custodia presso il Tribunale federale di Santos, seguita da esami forensi presso il locale Istituto di medicina legale. Tremembé, nell'entroterra dello Stato di San Paolo, è conosciuta come la prigione delle celebrità.



Qui vengono mandati i condannati che, perché famosi o legati a delitti che hanno avuto grande ripercussione nell'opinione pubblica, sono considerati a rischio negli istituti penitenziari comuni. È dove si trovava anche l'ex portiere del Santos Edinho, figlio di Pelé, quando scontava una pena per riciclaggio di denaro.



Robinho sconterà una pena detentiva di nove anni, in regime chiuso, per il reato di stupro di gruppo nei confronti di una donna albanese, commesso nel 2013 a Milano.



La sentenza della giustizia italiana è stata omologata due giorni fa dal Superiore tribunale di giustizia brasiliano (Stj, equivalente alla Cassazione). La Corte ha deciso che l'ex milanista deve scontare in Brasile la pena alla quale è stato condannato in via definitiva in Italia.