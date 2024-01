Rocchi dà ragione ad Allegri sul Var: 'Impossibile rendere oggettivo qualcosa di soggettivo'

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, nel corso della conferenza stampa di metà stagione in cui ha stilato il bilancio dell'impatto degli arbitri fino ad oggi, è tornato a parlare del Var dando ragione alla versione data soltanto qualche giorno fa dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri il quale, per smarcarsi dalle polemiche, ha semplicemente sottolineato come è inutile parlare di eventi oggettivi per qualcosa che resta giudicato da un essere umano.



VAR SOGGETTIVO - Questa la versione di Rocchi: “Il Var lo stiamo sciupando noi come sistema. Deve essere una cosa evidentissima, sfuggita all’arbitro ma ora si chiede sempre di più l’intervento della televisione. ​E’ impossibile rendere oggettivo qualcosa che è soggettivo".