Sono rimasto sbalordito dalle recenti dichiarazioni del designatore arbitrale Gianluca Rocchi che,. “Noi siamo i primi ad essere insultati - ha aggiunto Rocchi -, figuriamoci se non ci mettiamo nei panni di giocatori”.Quindi, secondo Rocchi, Lukaku è stato vittima di razzismo e non andava ammonito, mentre, alle quali il calciatore non deve reagire, altrimenti “diventa provocatore”. E, a conclusione del suo illuminato intervento, ha espresso una massima paternalista: “I calciatori ci diano una mano”.A me sembra che, in effetti, Rocchi e gli arbitri abbiano molto bisogno di aiuto. A parte che è stato lo stesso presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a sostenere che non ci sono distinzioni tra i due casi,, alla quale non prestare alcuna attenzione. Peggio: se reagisci sei un ingrato nei confronti dell’arbitro che ti ha convinto a desistere dall’andare sotto la curva con le mani alle orecchie.Temo che il calcio italiano, dagli arbitri in sù,. Ragione per cui, nonostante le buone intenzioni, il razzismo non sarà mai estirpato.