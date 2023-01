Non ci sarà nessun lungo stop per Juan Luca Sacchi l'arbitro protagonista in negativo di Monza-Inter gara che ha fatto letteralmente infuriare i tifosi e i dirigenti nerazzurri tanto da spingerli alla protesta formale direttamente con l'Aia. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, tuttavia, non è della stessa opinione e, secondo Repubblica non imporrà alcun lungo stop al fischietto di Macerata.



Sì, la sua direzione arbitrale non è piaciuta e in particolare sono due gli errori contestatigli da Rocchi. Il prima è il fischio prematuro che ha portato alla non concessione del gol di Acerbi. Il secondo è il rigore non assegnato per fallo di Acerbi su Ciurria in apertura di gara. Errori importanti e che porteranno a una sospensione, ma soltanto di una gara. Sacchi non sarà designato per le partite della 18esima di Serie A, ma tornerà in rotazione per la gara successiva.