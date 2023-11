Niente prova tv per Federico Gatti nel caso del colpo, presumibilmente un pugno, rifilato a Milan Djuric nel corso di Juventus-Verona. Il giudice sportivo ha confermato la non possibilità ad intervenire sul caso in quanto il direttore di gara Ermanno Feliciani della sezione di Teramo aveva già valutato il caso sul campo.



E quella valutazione, errata, è però costata cara al fischietto teramano che è stato fermato dal designatore arbitrale Rocchi che non l'ha scelto né per le gare di questa giornata di Serie A né per quelle di Serie B.